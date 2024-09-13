В Германии высказались о переговорах США и Британии по ударам вглубь России

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Обсуждения США и Великобритании решения о разрешении ударов вглубь России не касаются оружия Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Напомним, что в пятницу состоится встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденов, в ходе которой ожидается принятие решения о снятии запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России.
Хебештрайт сообщил, что при рассмотрении данного вопроса не идёт речь об использовании немецких дальнобойных ракет. Решение канцлера ФРГ Олаша Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.
Представитель правительства подчеркнул, что власти Германии приняли к сведению высказывания президента России Владимира Путина по данному вопросу, поэтому не намерены вносить какие-либо изменения в имеющиеся ограничения.
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Хебештрайт сообщил, что при рассмотрении данного вопроса не идёт речь об использовании немецких дальнобойных ракет. Решение канцлера ФРГ Олаша Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.
Представитель правительства подчеркнул, что власти Германии приняли к сведению высказывания президента России Владимира Путина по данному вопросу, поэтому не намерены вносить какие-либо изменения в имеющиеся ограничения.
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Анастасия Чинкова