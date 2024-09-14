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Западная стратегия по накачиванию Украины оружием потерпела крах. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel.
Политик задала несколько риторических вопросов о том, каково решение властей для прекращения страдания мирных жителей от украинского конфликта, продолжает ли Запад нести действительно благородную мораль и действительно ли НАТО вступит в конфликт, что превратит Европу в руины и пепел. После этого она указала на то, что стратегия снабжения Киева вооружения для победы в конфликте провалилась.
Вагенкнехт заявила, что поиск компромиссов для урегулирования украинского конфликта неизбежен. В связи с этим важно уделить особое внимание рассмотрению вступления Украины в НАТО.
Также она добавила, что любые шутки в её адрес о том, что она якобы является политиком, поддерживаемым российской стороной, только снижают качество дискуссии и возможности решить сложившуюся проблему.
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Вагенкнехт заявила, что поиск компромиссов для урегулирования украинского конфликта неизбежен. В связи с этим важно уделить особое внимание рассмотрению вступления Украины в НАТО.
Также она добавила, что любые шутки в её адрес о том, что она якобы является политиком, поддерживаемым российской стороной, только снижают качество дискуссии и возможности решить сложившуюся проблему.
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Анастасия Чинкова