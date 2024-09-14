В Германии призвали создать контактную группу по Украине

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Глава партии Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать так называемую «контактную группу» по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик сообщил в интервью Rheinische Post.
Он подчеркнул, что настал момент, когда западные союзники должны инициировать создание контактной группы для начала переговорного процесса.
Также Мютцених предложил свою кандидатуру в качестве посредника.
Ранее экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сделал важное заявление о будущем Европы. Он озвучил одно условие для начала ядерной войны на европейском континенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также Мютцених предложил свою кандидатуру в качестве посредника.
Ранее экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сделал важное заявление о будущем Европы. Он озвучил одно условие для начала ядерной войны на европейском континенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова