В Германии предложили усиление контроля за военной помощью Украине

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Депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить контроль за немецкой помощью Украине, сообщает газета «Известия».
Депутат предложил создать схожую комиссию, которая уже существует в США.
По его словам, предложение должно быть сначала одобрено группой «Альтернатива для Германии» в бундестаге.
Ранее в Германии призвали НАТО к немедленному укреплению украинской ПВО.
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«У них работает специальная комиссия – порядка 200 человек. Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», – сказал депутат.
По его словам, предложение должно быть сначала одобрено группой «Альтернатива для Германии» в бундестаге.
Ранее в Германии призвали НАТО к немедленному укреплению украинской ПВО.
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Александр Климов