Шольц заявил, что Украина атаковала Курскую область без обратной связи с Берлином

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи с Берлином. С этими словами он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — отметил Шольц.Он также добавил, что ФРГ внимательно следит за тем, как развиваются события, но все равно будет поддерживать Украину и останется ее крупнейшим союзником в Европе, напомнив о €4 млрд, заложенных в бюджете республики на 2025 год для военной поддержки Киева.
По его словам, больше помощи Киев может ожидать лишь от крупнейшей мировой державы в лице США.
«В этом отношении это то, на что на Украине может положиться каждый», — заключил он.Читайте также:
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