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Шольц заявил, что Украина атаковала Курскую область без обратной связи с Берлином

Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без связи с Берлином
21 августа 2024, 20:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи с Берлином. С этими словами он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — отметил Шольц.
Он также добавил, что ФРГ внимательно следит за тем, как развиваются события, но все равно будет поддерживать Украину и останется ее крупнейшим союзником в Европе, напомнив о €4 млрд, заложенных в бюджете республики на 2025 год для военной поддержки Киева.



По его словам, больше помощи Киев может ожидать лишь от крупнейшей мировой державы в лице США.
«В этом отношении это то, на что на Украине может положиться каждый», — заключил он.
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Депутат Шхагошев раскрыл, кто на самом деле стоит за атакой ВСУ на Курск
Депутат Шхагошев обвинил MI-6 в организации атаки ВСУ на Курск
21 августа 2024, 20:37

Фото: iStock/Wirestock

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.

«Вторжение на территорию Курской области осуществляли не только ВСУ. Данную террористическую акцию планировала и организовывала британская разведка. Таким образом Лондон организовывает сейчас политическое прикрытие своей диверсионной атаки», — заявил в беседе с NEWS.ru Шхагошев.

Об этом, по его мнению, говорят планы Лондона расширить поддержку Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область.

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Перегруз в два человека стал причиной крушения вертолета президента Ирана
Иран назвал несчастным случаем причину крушение вертолета президента Раиси
21 августа 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

В Иране расследовали причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Выяснилось, что количество пассажиров превышало норму, поэтому вертолет не смог набрать нужную высоту в тумане и влетел в году, сообщает 21 августа агентство Fars.
«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», – цитирует ТАСС журналистов.

По данным иранских спецслужб, на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.

О гибели президента Ирана и его делегации стало известно 20 мая. В крушении также погиб глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который не должен был находиться в вертолете. Тогда иранские СМИ сообщали, что Абдоллахиан должен был лететь на другом вертолете, но в последний момент его решили посадить вместе с Раиси.

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#разведка
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Президент Чехии Павел назвал «Северные потоки» законной целью Киева для подрыва
21 августа 2024, 20:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Президент Чехии Петр Павел назвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» законной целью Киева для подрыва. Об этом он заявил в интервью изданию Novinky. При этом он поспешил добавить, что рассуждает в гипотетическом ключе и не обладает информацией о причастности Украины к подрыву газопроводов.
По его словам, во время боевых действий стороны атакуют не только военные цели, но и важные стратегические объекты.
«А трубопроводы — это стратегический объект. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — пояснил Павел.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах «Северных потоков».

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Глава МИД Польши Сикорский пожалел о невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве
Глава МИД Польши Сикорский: Мы не можем снести сталинскую высотку из-за статуса
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Givaga

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. Этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.
Варшавский Дворец культуры и науки был построен в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройка велась советскими рабочими и полностью за счёт СССР. Внешне эта высотка напоминает известное здание МГУ. Сейчас там располагаются театры, кинотеатры, выставки, офисы, бассейны и магазины.

Сикорский заявил, что ему лично очень не нравится это здание, его эклектичность некрасива, к тому же оно является символом сталинской эпохи. Кроме того, политик считает его «неэкологичным», так как, по его словам, при строительстве использовались «тонны асбеста». В заключение глава польского МИД ещё раз выразил сожаление по поводу того, что во времена правления партии «Право и справедливость» здание получило статус архитектурного памятника, и теперь его нельзя снести.

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#польша
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Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с Владимиром Путиным
21 августа 2024, 19:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с членами семьи Кадыровых. Кроме того, младший сын Рамзана Кадырова Адам отдельно сфотографировался с российским лидером у трапа самолёта.
Фотографию с главой государства, накануне побывавшего в Чеченской Республике, Кадыров-младший выложил в своей социальной сети. Адам стал широко известен после того, как в 2023 году избил в следственном изоляторе в Грозном поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля.

16-летнему сыну главы Чечни было доверено стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Кроме того, несмотря на юный возраст, Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца, Рамзана Кадырова.

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#чечня
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Боррель привёл парадоксальный аргумент для снятия запрета на удары по РФ западным оружием
Боррель: Снятие запрета на удары по РФ западным оружием приведёт к миру
21 августа 2024, 18:46

Фото: istockphoto/artJazz

Снятие запрета на удары Киева по российской территории с использованием западного оружия якобы может «способствовать миротворческим усилиям». С таким парадоксальным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам политика, отмена существующих ограничений может иметь несколько важных последствий: укрепление самообороны Украины, спасению жизней и уменьшению разрушений на Украине, а также будет способствовать каким-то понятным только самому Боррелю образом продвижению миротворческих усилий.

Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

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#мид
#всу
#евросоюз
#украина
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Депутат Журавлёв: Римский статут МУС — репрессивная структура
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Римский статут МУС является репрессивной структурой Запада, направленной в данный момент на антироссийскую политику.
Он также обратил внимание на то, что хотя изначально планировалось, что этот документ будет распространятся по всему миру, в итоге его подписали лишь некоторые страны, в число которых не входят крупнейшие мировые державы такие, как Россия, Китай, Индия, США.

«МУС активно преследовал политиков, которые были неугодны Западу, таких как президент Югославии Милошевич или африканские лидеры, а когда речь заходила о том, что творят армии Америки или Европы, немедленно прятал голову в кусты. Это такая же репрессивная структура Запада, как ОБСЕ или ПАСЕ, настроенная исключительно антироссийски», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма. Так, здесь речь идёт о регионе Сахеля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, государства направили соответствующее письмо нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Сьерра-Леоне.

Ранее Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине.

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#суд
#украина
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В Швейцарии приняли новые меры в рамках 14-го пакета санкций против РФ
21 августа 2024, 16:52

Фото: istockphoto / william87

Швейцария ввела новые ограничения в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщается на правительственном сайте страны. Об этом сообщили в ТАСС.
«Согласно информации, опубликованной 21 августа 2024 года, Федеральный совет принял решение присоединиться к дополнительным мерам, предусмотренным 14-м пакетом санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа того же года», — передали в ведомстве.

Напомним, что ранее, 9 июля, Швейцария уже присоединилась к последнему пакету европейских санкций против России.

В список были внесены 69 физических лиц и 47 организаций.

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Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко
21 августа 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

Недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после заявления Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Протестующие потребовали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией и объявить белорусского посла персоной нон грата, чтобы он в течение трёх дней покинул Армению, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram».

Причиной недовольства стало интервью Лукашенко, в котором он заявил, что Армения никому на Западе не нужна и «там о ней скоро забудут».

Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.

Тем самым он намекнул на пример Афганистана, который был покинут, по сути предан, американскими партнёрами. Лукашенко также посоветовал Армении развивать собственную экономику, считаясь с интересами своей страны, а не оглядываться на западных союзников.

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