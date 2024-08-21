ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара

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ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, киевский режим пошел на такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
«Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — пояснил Алаудинов.Он также добавил, что у российской стороны есть предположительная информация о двух участках, где может быть нанесен следующий удар.
«Одно из этих направлений и будет направлением удара», — отметил командир «Ахмата».Алаудинов также подчеркнул, что сейчас в Курской области врага удалось установить, после чего ВСУ с большими потерями начали выводить свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке.
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