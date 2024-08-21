Украинский режим начал принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов части ДНР, которые контролируют ВСУ. Об этом сообщает 21 августа местное Министерство реинтеграции страны.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, эвакуацию детей с родителями и законными представителями согласовали на заседании координационного штаба. Эвакуация проходит в 14 городах и селах Красноармейского района.
Это непосредственно города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.
Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Параллельно солдаты ВСУ продолжают жаловаться на нехватку поставок.
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Лия Мурадьян