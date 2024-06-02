Аналитик Меркурис: Украина и Запад пребывают в панике после потери ВСУ Авдеевки

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На Украине и в Евросоюзе нарастает паника из-за военных возможностей России. Особенно страх усилился после взятия российскими войсками Авдеевки.
Об этом в своём YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, именно после падения Авдеевки в Киеве и столицах его западных союзников нарастает паника. Что касается Зеленского и его ближайшего окружения, то там она уже приняла характер истерики, считает эксперт. Меркурис подчеркнул, что и на Западе сильно обеспокоены заметно возросшими возможностями России.
Аналитик отметил, что в НАТО надеялись, что Россия будет заметно ослаблена, а в случае особенного успеха даже распадётся либо там сменится режим. Таким образом, российская проблема, которую Запад пытался решить несколько сотен лет, наконец будет устранена. Теперь же союзники Киева боятся, что Россия одержит безоговорочную победу и придвинется вплотную к границам Европы в статусе мощной сверхдержавы, заключил Меркурис.
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