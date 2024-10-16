Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным решение конфликта на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные решения украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках своего выступления в Бундестаге.
«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — заявил Шольц.
Однако он подчеркнул, что все возможные решения по урегулированию конфликта нельзя принимать без согласования с партнерами и за спиной у Киева.
При этом в кабмине ФРГ пока не предоставили каких-либо конкретных планов по возможному проведению разговора между Путиным и Шольцем.
Ранее в Германии уже говорили о желании Шольца переговорить с Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако позже глава внешнеполитического ведомства страны Анналена Бербок заявила, что российский лидер якобы не хочет говорить с Шольцем по телефону.
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Элина Позднякова