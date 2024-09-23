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Германия не станет помогать киевскому режиму убедить Вашингтон снять ограничительные меры в отношении ударов вглубь России. Об этом журналистам сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины», — прокомментировал Шольц соответствующий вопрос.Кроме того, добавил Шольц, немецкая сторона не снимет ограничительные меры на использование своих вооружений.
«Это не согласуется с моей личной позицией», — резюмировал канцлер ФРГ.Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, однако союзники уже рекомендуют Киеву перейти на самофинансирование.
Ранее сообщалось, как навредили ВСУ западные снаряды.
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Никита Кротов