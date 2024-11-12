Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта

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Европейские страны совместно с США должны оказывать Киеву больше помощи, чтобы изменить ход конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в рамках совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — заявил Рютте.
По его словам, активная поддержка Украины в конфликте отвечает интересам Европы, СШП, а также индотихоокеанского региона.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что, если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска альянса уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины.
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Элина Позднякова