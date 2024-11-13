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Захарова назвала Германию неблагодарной

Захарова: ФРГ отплатила России черной неблагодарностью, поставляя оружие Украине
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Германия отплатила России «черной неблагодарностью» в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.


По словам дипломата, Берлин способствует росту фашизма и нацизма в Украине. Захарова подчеркнула, что Германия на сегодняшний день считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, например, Францию и Великобританию.

Напомним, Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса (НАТО). На протяжении нескольких лет МИД РФ предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.

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ВСУ не оставляют попыток контратаковать ВС РФ в Курской области
Боец ВС РФ: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Курской области
13 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать российские силы в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый», его слова передает РИА Новости.
«Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике. Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить», — заявил «Лысый».
Он подчеркнул, что противнику не удалось отбить назад ни одного кусочка курской земли.

Старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» добавил, что в Суджанском районе на сегодняшний день еще остается большое скопление сил противника, однако их становится с каждым днем все меньше. По его словам, очевидно, что подразделения ВСУ уже начинают выдыхаться и ведут себя не так как в самом начале вторжения.

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#запорожье
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В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
W&S: у Зеленского останется лишь три выхода из конфликта без помощи США
13 ноября 2024, 10:57

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского есть три варианта действий, если нынешний президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Weapons and Strategy.
Эксперт выдвинул предположение, что Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Киеву. По его словам, если предложение о помощи будет отклонено или не принято, то ​Зеленскому придется либо вести переговоры с РФ, либо ​покинуть ​пост президента страны.

В материале издания сообщается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это возможно, так как избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи ВСУ в этот орган, заключил Брайен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово
FT: ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, но приказа сверху не было
13 ноября 2024, 10:24

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе города.
По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».

Уточняется, что Курахово — это важный логистический центр ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Киев усиливает медицинский персонал в Донбассе в ожидании эскалации боевых действий
FT: ВСУ спешно отправляют на фронт дополнительный медицинский персонал
13 ноября 2024, 10:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В условиях продолжающегося продвижения российских сил в Донбассе, украинские власти принимают меры для подготовки к возможному ухудшению ситуации на фронте. Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.
Сообщается, что в ближайшие дни и недели ожидается усиление боевых действий, особенно на юге и востоке страны. Киевские власти направляют дополнительный медицинский персонал на линию фронта, что свидетельствует о серьезных опасениях по поводу предстоящих столкновений. Представитель ВСУ отметил, что текущая ситуация требует повышения готовности и обеспечения необходимой медицинской помощи для военнослужащих.

Военные эксперты и аналитики считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне возможных политических изменений в США после победы Дональда Трампа на выборах. Это создает неопределенность в международной поддержке Украины и может повлиять на динамику боевых действий.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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Побег ВСУ из Курской области, продвижение в Судже и наступление в Запорожье: последние новости СВО
13 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/farion_

В последние дни на фронте наблюдается активизация действий российских войск. ВСУ несут потери среди личного состава и техники и отступают на прежние позиции в Курской области и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


За последние сутки в Курской области уничтожены около 300 военнослужащих ВСУ. Из региона наблюдается бегство иностранных наемников.

В Суджанском районе фронт продвинулся в направлении Новоивановки, где российские десантные подразделения высадились в поселке и ведут ожесточенные бои на восточной окраине. Они наступают к соседнему селу Леонидово.

На другом участке Суджанского района, к северу от Плехово, российские войска начали переправу через реку Псел, несмотря на разрушенный мост. Десантникам пришлось пересекать реку на лодках, и они подверглись обстрелу со стороны противника. В самом Плехово российским силам удалось контролировать около 80% территории, и ожидается, что в ближайшее время поселок будет полностью освобожден от присутствия ВСУ.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Часовоярское направление


На юго-востоке от Часова Яра ВСУ стараются применять разведывательные и ударные дроны «Баба-яга», которые кружат как в районе передовой линии, так и в тыловых районах. Есть тактические успехи российских войск севернее населенного пункта, где ВС РФ продвинулись западнее канала СДД, заняв более выгодные позиции для дальнейшего продвижения в направлении населённого пункта Константиновка.


Донецкое направление


В Новоселидовке был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении ВС РФ. Украинские силы постепенно покидают северный берег Кураховского водохранилища, и в Курахове наблюдается выход противника без командования. В Торецке (Дзержинск) также зафиксированы успехи: большая часть города находится под контролем российских военных, которые стремятся перерезать трассу снабжения из Константиновки. На границе ДНР и Запорожской области также отмечается продвижение.

«С утра в украинских информационных каналах царит паника из-за ударов российской армии западнее Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении. Здесь ВС РФ удалось взять Ровнополь и закрепиться в Новодаровке, — сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
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Запорожская область


В настоящее время в районе Работино, Гуляйполя и других населённых пунктов продолжаются локальные бои. Для сдерживания натиска противника было принято решение затопить часть территорий.
«У нас есть достоверная информация — документально подтверждённая — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекраке», — сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ожидается, что крупномасштабное наступление может начаться в ближайшие дни. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Волошин отметил, что на данном направлении численность российских войск превышает украинские силы.

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Восемь тысяч тел боевиков ВСУ находятся в моргах приграничья Курской области
13 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/beekeepx

Более восьми тысяч тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы в Курской области, сейчас находятся в моргах приграничных районов. На их идентификацию и передачу Украине может уйти до трёх месяцев.
Тела участников вторжения в Курскую область лежат в моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской областей, сообщает телеграм-канал Mash. По словам эксперта-патологоанатома Владимира Поленова, в приграничье развёрнуты полевые медицинские лагеря, одной из функций которых является приём «груза 200» украинской стороны. Значительная часть эвакуируется не сразу, а постепенно.

Тела и останки сначала привозят в полевые лагеря. Некоторых идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их перевозят рефрижераторами в ближайшие морги, но там уже не хватает места. Поэтому погибших военных ВСУ отправляют в Ростов-на-Дону, где построены специальные ангары. Туда уже доставлено от пяти до восьми тысяч тел. Ещё примерно столько же остаются на полях сражений в Курской области.

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На территории Пензы обнаружено место падения трех беспилотников
Губернатор Мельниченко: около посёлка Монтажный обнаружены упавшие БПЛА
13 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/NatureNow

Губернатор Пензенской области в своем Telegram-канале сообщил о падении в регионе трех беспилотных летательных аппаратов.
По словам Олега Мельниченко три беспилотных летательных аппарата были найдены утром в лесном массиве около поселка Монтажный Пензенской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования. В социальных сетях начали появляться фотографии, предположительно, сделанные в районе падения БПЛА. Напоминаем, что делиться такой информацией крайне не рекомендуется, так как она может быть использована противником.

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#всу
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Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен
«Ъ»: российский военный пойдет под суд за добровольную сдачу в плен ВСУ
13 ноября 2024, 09:44

Фото: istockphoto.com/ru/gorodenkoff

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военного, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Согласно информации следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться украинской армии, одна из его попыток увенчалась успехом. Летом прошлого года в интернете появился ролик, на котором он сообщил, что против проведения спецоперации и не желает воевать.

В январе этого года он вернулся в РФ в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в добровольной сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

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Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово
13 ноября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/nkurtzman

Подорвав Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище, ВСУ затопили свои собственные позиции, расположенные в низинах. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
В разговоре с ТАСС собеседник из числа силовиков выразил недоумение по поводу действий противника, так как после подрыва дамбы пострадали прежде всего их собственные позиции. Известно о как минимум десяти погибших украинских солдатах. Под водой оказалось всё, что в низинах и на уровне дамбы. Также затопленными оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населённых пунктов.

Собеседник агентства подчеркнул, что на наступательных действиях российской армии подрыв дамбы не скажется, в том числе из-за относительно небольшого объёма сброшенной воды.

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