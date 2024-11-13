Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Германия отплатила России «черной неблагодарностью» в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Берлин способствует росту фашизма и нацизма в Украине. Захарова подчеркнула, что Германия на сегодняшний день считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, например, Францию и Великобританию.
Напомним, Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса (НАТО). На протяжении нескольких лет МИД РФ предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.
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