Лидер молдавской партии «Шор» получил российский паспорт

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Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он сказал в интервью блогеру в программе «Стас Ай, Как Просто!».
Шор является главой оппозиционного блока «Победа», созданного в конце апреля.
Участники партии выступают против политики официальных властей Молдавии и призывают к развитию отношений с Россией. Прежде сообщалось о получении российского гражданства музыкальным продюсером Юрием Бардаш. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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