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Лидер молдавской партии «Шор» получил российский паспорт

Глава молдавской оппозиционной «Победы» Илан Шор стал гражданином России
16 мая 2024, 14:00
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он сказал в интервью блогеру в программе «Стас Ай, Как Просто!».


Шор является главой оппозиционного блока «Победа», созданного в конце апреля.

Участники партии выступают против политики официальных властей Молдавии и призывают к развитию отношений с Россией. Прежде сообщалось о получении российского гражданства музыкальным продюсером Юрием Бардаш. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#оппозиция
Маск отреагировал на визит Путина в Китай
Маск: США толкают Россию, Китай, КНДР и Иран к созданию альянса
16 мая 2024, 14:18

Фото: IStock/Виталий Тимкив

Своими действиями США стимулируют Россию, Китай, КНДР и Иран к возможному формированию альянса, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. Мнение об этом он высказал в социальной сети X.
Таким образом Маск отреагировал на новость о визите президента России Владимира Путина в Китай, указав, что «США толкают их к созданию альянса».

В публикации, на которую Маск сослался, утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран рассматривают возможность создания союза для противостояния Западу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и КНР не направлены против третьих стран и строятся с учетом стремления обеспечить баланс на мировой арене.

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Рубену Варданяну в Азербайджане продлили арест на 5 месяцев
16 мая 2024, 13:58

Фото: Security Service of the Republic of Azerbaijan

Суд в Азербайджане продлил срок ареста бывшему госминистру Нагорного Карабаха и бизнесмену Рубену Варданяну на пять месяцев. Об этом сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская, передает РБК.
«Мы, как представители защиты, считаем это решение незаконным и необоснованным», — заявила она.
По ее словам, следователь каждый раз обосновывал необходимость продления ареста тем, что расследование еще не завершено. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд может назначить еще одно продление через 6-9 месяцев. К этому моменту Варданян будет находиться под стражей уже более года, отметила Бурковская.

Также неясно, будет ли судебный процесс публичным, отметила представитель защиты Варданяна.

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#арест
#азербайджан
#расследование
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Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
16 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/btgbtg

Россия и Китай выражают поддержку суверенитету Сирии и Ливии и способствуют продвижению процесса политического урегулирования.
Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР о дальнейшем углублении их всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был опубликован на сайте Кремля в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Стороны подтверждают свою поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и Ливии, а также способствуют продвижению процесса политического урегулирования, осуществляемого народами этих стран», — говорится в заявлении.
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#китай
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#рф
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Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
Москва и Пекин углубят взаимоотношения в области искусственного интеллекта
16 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Также это сотрудничество включает в себя искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координацию радиочастот, профильное образование и отраслевую научно-исследовательскую деятельность.

Партнерство, вступающее в новую эпоху, призвано укрепить отношения между двумя странами в контексте 75-летия установления дипломатических связей.

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Путин: партнерство России и Китая постоянно совершенствуется за счет новых сфер
16 мая 2024, 13:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что партнерство России и Китая постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер. Об этом пишет РИА Новости.
«Что особенно важно, российско-китайское партнерство постоянно развивается, совершенствуется, диверсифицируется за счет новых форматов и сфер, расширяется его нормативно-правовая база», — сказал президент.

Ранее Китай и Россия отметили необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры государств.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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Утка по-пекински и элитная водка: чем Си Цзиньпин угостил Путина
Си Цзиньпин накормил Путина уткой по-пекински и водкой Маотай за 28 тысяч
16 мая 2024, 13:05

Фото: iStock/Sky_Blue

Президент России Владимир Путин посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи политики отправились на фуршет, организованный принимающей стороной. Фотографии меню публикуют СМИ.
По информации агентства ТАСС, российскую делегацию во главе с президентом угощали китайскими национальными блюдами. В меню была утка по-пекински, тушеный трепанг, чумиза жареная, пельмени с креветками. В числе напитков была представлена водка Маотай, цена которой варьируется от 26 до 28 тысяч рублей.

Прежде сообщалось, что Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
16 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призывает признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком. Об этом сообщает ERR.
Кроме того, министр выступает за разрыв отношений с РПЦ. По мнению Ляэнеметса, Московский патриарх поддерживает «военную агрессию РФ».

Министр пояснил, что Эстония прежде озвучила представителям РПЦ те позиции, которые ее не устраивают. Ляэнеметс выразил недоумение в связи с тем, что местные представители РПЦ не назвали действия патриарха Кирилла ересью.

Прежде сообщалось, что депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма
16 мая 2024, 12:48

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об увольнении министра здравоохранения региона Константина Скорупского. В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что кандидат на должность будет представлен в ближайшие дни.
Увольнение было связано с обещанием Скорупского подать в отставку 15 мая, если проблемы с поставками лекарств в регион не будут решены. Аксенов отметил, что решение уволить министра было принято после того, как тот признал, что не смог разрешить ситуацию. Он также отметил это действие как мужественное и справедливое.

Новый кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет определен в ближайшие несколько дней, по словам Аксенова.

Ранее в феврале Минздрав Крыма опровергал информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров, сообщая, что поставки продолжаются через паромную переправу и альтернативный маршрут через новые регионы. Однако жители республики продолжали жаловаться на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.

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#поставки
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В США Макрона уличили в ядерном блефе
Politico: Макрон переоценивает ядерные силы сдерживания Франции
16 мая 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

Французский лидер Эммануэль Макрон переоценивает силы ядерного сдерживания своей страны. Об этом заявил почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт, приводит его слова Politico.
По его словам, ядерных арсеналов Франции и Великобритании достаточно лишь для того, чтобы защитить только свои собственные территории от потенциального удара России.

Макрон, по мнению эксперта, сильно преувеличивает возможности своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу, прибегая к блефу.

Вятт уверен, что Франция просто не обладает теми ресурсами, о которых заявляют политики, когда рассуждают о конфликте с Россией.

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