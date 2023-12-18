«Шоу, а не война»: Залужный опроверг собственные слова о тупике на фронте

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что Украина зашла в тупиковую ситуацию на фронте, приводит его слова «РБК-Украина».
В начале ноября Залужный заявил, что ВСУ на линии фронта зашли в тупик. Высказывание главкома вызвало негодование у президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил несогласие с заявлением Залужного и отметил, что оно не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Ряд американских изданий после инцидента с высказываниями Залужного неоднократно писал о конфликте между правящими элитами на Украине. Залужный, кроме того, что опроверг свои же собственные слова, заявил, что не будет отвечать на вопросы о том, планирует ли ВСУ наступление зимой.
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Ряд американских изданий после инцидента с высказываниями Залужного неоднократно писал о конфликте между правящими элитами на Украине. Залужный, кроме того, что опроверг свои же собственные слова, заявил, что не будет отвечать на вопросы о том, планирует ли ВСУ наступление зимой.
«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война», — заявил Залужный.
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Анастасия Крестьянова