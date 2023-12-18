Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году.
«Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае», - так Залужный ответил на вопрос о возможном контрнаступлении ВСУ в следующем году.
Также, по его словам, ситуация на линии соприкосновения для ВСУ не «не является патовой».
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Элина Позднякова