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На Украине отменили выборы президента из-за опасений проигрыша Владимира Зеленского, пишет The Federalist.
Такое мнение высказал обозреватель Джон Дэвидсон. По его словам, Зеленский уверен в том, что на выборах президента жители Украины проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, и поэтому решил не проводить их.
Как отметил эксперт, президент Украины продолжает просить помощи у Запада, уверяя, что благодаря поддержке Киев сможет одержать победу над Россией. При этом Запад не уверен в успехе Украины.
Депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о запрете проведения выборов в военное время в ноябре прошлого года.
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Как отметил эксперт, президент Украины продолжает просить помощи у Запада, уверяя, что благодаря поддержке Киев сможет одержать победу над Россией. При этом Запад не уверен в успехе Украины.
Депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о запрете проведения выборов в военное время в ноябре прошлого года.
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Алёна Самарева