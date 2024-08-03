Штаб Харрис заявил о страхе Трампа с ней

Фото: РИА Новости/Стрингер
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы боится участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил штаб Харрис в социальной сети X.
«У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами.Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США», – сообщается в публикации.
В связи с этим штаб Харрис призвал Дональда Трампа повзрослеть.
Дебаты назначены на 10 сентября.
«Она будет ждать там, чтобы увидеть, появится ли он», – подчеркнули в штабе Харрис.
Ранее Дональд Трамп оскорбил Камалу Харрис и назвал ее оппонентом с низким IQ.
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Александр Климов