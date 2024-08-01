Time: Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине

Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков
Вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину. Кроме того, она ни разу не посетила страну с момента начала СВО. Эти и другие подробности обнародовал журнал Time, его цитирует RT.
Вице-президент США Камала Харрис отказалась от предложения о передаче оружия Украине и введении рестрикций против России всего за неделю до начала специальной военной операции (СВО), передает RT.
Как сообщает журнал Time со ссылкой на источник, Харрис отказалась выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и поставках оружия во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.
По данным издания, с начала СВО Камала Харрис ни разу не посещала Украину в отличие от президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, в июне 2024 года вице-президент также покинула саммит по Украине в Швейцарии не дожидаясь его окончания.
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Как сообщает журнал Time со ссылкой на источник, Харрис отказалась выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и поставках оружия во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.
По данным издания, с начала СВО Камала Харрис ни разу не посещала Украину в отличие от президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, в июне 2024 года вице-президент также покинула саммит по Украине в Швейцарии не дожидаясь его окончания.
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Елена Перлова