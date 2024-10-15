Трамп рассказал о болезнях Харрис

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что на фоне проблем со здоровьем вице-президенту Штатов и кандидату от демократов Камале Харрис нужно задуматься, следует ли ей участвовать в выборах, передает газета The Independent. По его словам, медицинский отчет Харрис действительно плох.
«Медицинский отчет Камалы по-настоящему плохой. Со всеми теми проблемами, которые у нее есть, всерьез встает вопрос о том, следует ли ей избираться в президенты», — отметил он.Трамп также подчеркнул, что его состояния здоровья, наоборот, не вызывает никаких сомнений и у него никаких проблем нет.
Читайте также:
«Путин меня предупреждал»: Трамп сделал шокирующее заявление
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров
Трамп допускает начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Данил Пономарев