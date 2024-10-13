Харрис раскритиковали из-за поведения на встрече с избирателями

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подверглась критике за то, что во время выступления перед избирателями пыталась рассмешить свою аудиторию и обратиться к ней на простом языке, сообщает газета New York Post (NYP).
«Толпа, однако, приветствовала ее чрезмерное упрощение. Пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны», – пишет издание о выступлении Харрис в Аризоне.
В то же время корреспондент Fox News Джо Конча назвал кандидата от демократов «вероятно, худшим кандидатом за всю историю». Стив Кортез, бывший советник соперника Харрис согласился с ним и назвал республиканца Дональда Трампа,.
Ранее Трамп назвал Харрис «крайне неинтеллигентным человеком».
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Александр Климов