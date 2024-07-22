Штабу Харрис пожертвовали $55 млн после выхода Байдена из гонки

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Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки главы американского государства Джо Байдена собрал более 55 миллионов долларов пожертвований. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue.
Примечательно, что за первые 5 часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать 27,5 миллионов долларов. Средства, которые ранее были направлены на предвыборную кампанию Байдена, перейдут на ведение предвыборной кампании Харрис.
Уточняется, что выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали порядка 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Уточняется, что выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали порядка 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Екатерина Коршунова