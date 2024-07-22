Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку

Фото: сайт Белого дома
Американский лидер Джо Байден решил покинуть предвыборную гонку после встречи с двумя своими ближайшими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти, передает CNN со ссылкой на источники.
Встреча состоялась в субботу, 20 июля, в доме хозяина Белого дома. По данным телеканала, Байден провел с ними весь вечер, изучая последние данные опросов общества и членов Демократической партии. При этом источники отметили, что никто из помощников напрямую не сказал Байдену, что ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании. Затем американский лидер обсудил все со своей семьей.
Источник сообщил телеканалу, что «перед окончанием встречи Байден дал понять, что намерен выйти из предвыборной кампании, и попросил своих помощников начать составлять обращение».
По данным Politico, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Белого дома Энни Томасини и старший советник первой леди Энтони Бернал.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Источник сообщил телеканалу, что «перед окончанием встречи Байден дал понять, что намерен выйти из предвыборной кампании, и попросил своих помощников начать составлять обращение».
По данным Politico, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Белого дома Энни Томасини и старший советник первой леди Энтони Бернал.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов