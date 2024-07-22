В России оценили шансы Трампа на победу после отказа Байдена от участия в выборах

Фото: сайт Дональда Трампа
Если Дональд Трамп не совершит ошибок и не подвергнется отстранению от участия, он, скорее всего, победит на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью РИА Новости.
Чиновник отметил, что гражданское общество США разделилось в позиции «за» или «против» президента Трампа.
Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.
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«Кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть все будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы», – пояснил сенатор.
Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.
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Александр Климов