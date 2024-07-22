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В России оценили шансы Трампа на победу после отказа Байдена от участия в выборах

Косачев высказался о шансах Трампа на победу после выхода Байдена из гонки
22 июля 2024, 01:16
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Если Дональд Трамп не совершит ошибок и не подвергнется отстранению от участия, он, скорее всего, победит на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью РИА Новости.
Чиновник отметил, что гражданское общество США разделилось в позиции «за» или «против» президента Трампа.

«Кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть все будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы», – пояснил сенатор.



Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#выборы
Избирком США получил уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента
22 июля 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о том, что Камала Харрис выдвинута кандидатом в президенты, сообщается на сайте избирательной комиссии США.
В документе говорится, что Харрис теперь кандидат не в вице-президенты, а в президенты. Она будет вести кампанию «только для стремления к этой должности».

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#президент
#выборы
#джозеф байден
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В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку
Песков: для России достижение целей СВО приоритетнее выборов в США
22 июля 2024, 00:40

Фото: сайт Кремля

Исход выборов в США не является приоритетом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Shot.
По словам представителя Кремля, Москве важнее, чтобы специальная военная операция (СВО) на Украине достигла поставленных целей. Кроме того, добавил чиновник, до выборов президента США еще четыре месяца.

«Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», – подчеркнул он.

Однако Песков напомнил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в феврале этого года назвал Байдена предсказуемым и, следовательно, предпочтительным России кандидатом на пост главы США.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#джозеф байден
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Стала известна судьба собранных штабом Байдена средств
AP: собранными штабом Байдена деньгами воспользуется Камала Харрис
22 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Десятки миллионов долларов, собранные для предвыборной кампании президента США Джо Байдена, могут перейти вице-президенту Камале Харрис, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экспертов.
По их словам, Харрис сможет распоряжаться деньгами, поскольку избирательный счет зарегистрирован на имена Байдена и Харрис. По последним данным, в распоряжении нынешней предвыборной кампании находится 91 миллион долларов. В то же время эксперты опасаются, что если Харрис останется кандидатом в вице-президенты или сойдет с президентской гонки, демократы рискуют потерять почти все пожертвования.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#выборы
#деньги
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Байден отказался от ухода с поста президента США
Белый дом: Байден не собирается уходить с поста президента США
22 июля 2024, 00:14

kremlin

Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, но в то же время не уходить с поста президента США, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается в письме пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден запланировал «завершить свой срок» на высшем государственном посту.

До этого схожие требования поступали от республиканцев, в том числе от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Напомним, Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.

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#джозеф байден
#президент
#выборы
#белый дом
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В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис
NBC News: демократы в Конгрессе высказались против скорого утверждения Харрис
21 июля 2024, 23:50

Фото: iStock/rarrarorro

Часть демократов в Конгрессе высказалась против скорого утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, передает NBC News.
Законодатели считают, что необходимо проведение открытого отбора кандидатов в президента, а не простое согласие с фигурой Харрис, даже в случае поддержки со стороны нынешнего главы Белого дома в лице Джо Байдена.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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#конгресс сша
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#президент
#джозеф байден
#дональд трамп
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«Черный день» для Зеленского: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки
«Черный день» для Киева и Европы: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки
21 июля 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 21 июля стал «черным днем» для Украины и Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится соперник Байдена, республиканец Дональд Трамп.

Ранее Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.

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#совет федерации
#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#выборы
#президент
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#украина
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Камала Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах
21 июля 2024, 23:29

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, передает ​Reuters.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», – отмечается в заявлении.

Выдвижение Харриса может состояться в августе на съезде Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс. Напомним, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула своим кандидатом на пост главы государства Дональда Трампа.

21 июля нынешний президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной кампании и поддержал кандидатуру Харрис.

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Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки
#президент
#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку
«Бегство от созданных во всем мире проблем»: Володин о выходе Байдена из гонки
21 июля 2024, 23:14

Фото: сайт Госдумы РФ

Президент США Джо Байден создал проблемы по всему миру и сбежал, когда осознал невозможность переизбрания, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Политик также заявил, что Байден должен понести ответственность за внешнюю политику США. В частности, Володин считает, что нынешний глава Белого дома виновен в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики и санкционной политике против России и других стран.

«Его руки в крови», – заключил спикер.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки
#вячеслав володин
#госдума
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#европа
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#экономика
#война
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#выборы
#президент
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Нетаньяху отправит делегацию Израиля на переговоры по сектору Газа 25 июля
21 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение отправить в четверг, 25 июля, делегацию на переговоры по сектору Газа. Об этом сообщает офис главы государства. Стороны будут обсуждать сделку о прекращении огня в обмен на свободу заложников, говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Нетаньяху принял такое решение после того, как детально обсудил тему заложников с членами переговорной группы и представителями системы безопасности.

Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль будет защищать себя всеми доступными ему средствами, а каждый кто хочет стабильности в регионе должен поддерживать его страну в борьбе против Ирана и его союзников.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил премьер Израиля.
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