Штатам предрекли серьезные последствия из-за пошлин Трампа

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Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады смогут нанести ущерб этим странам, но больше всего последствия ощутят сами Штаты. Об этом заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его мнению, Трамп мог решиться на такие меры, чтобы добиться уступок от данных стран, но они вряд ли подчинятся.
По мнению экономиста, пошлины касаются крайне необходимой продукции, потому такое решение повлечет за собой ответ со стороны стран, попавших под ограничения.
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«Если ограничится, например, экспорт из Китая — а американский рынок для Китая очень большой — он будет вынужден поставлять товары в третьи страны и как-то компенсировать. Это приведет к вытеснению в том числе американских товаров именно из других стран», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время политолог Иван Мезюхо отметил, что пошлины не являются для Трампа единственной и обязательной мерой. В разговоре с RT аналитик напомнил, что в предыдущий свой срок американский лидер уже вводил их и иногда «был вынужден идти на попятную». По его словам, Трамп умеет быть гибким политиком и подстраиваться под происходящее.
«Я думаю, что пошлины, которые ввел и еще будет вводить Трамп, — это не та священная корова, вокруг которой он и его администрация будут плясать. Трамп агрессивен, но если ему надо — он может быть и гибким», — поделился Мезюхо.Читайте также:
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