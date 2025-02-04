Трамп заявил о большом прогрессе в рамках урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: TG-канал Д. Трампа)
Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достичь большого прогресса в рамках урегулирования украинского конфликта.
«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут», — заявил Трамп.
Американский президент подчеркнул, что эта «нелепая война» должна быть остановлена.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что США возобновили военные поставки Украине. Тем временем в пресс-службе Белого дома отметили, что администрация Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США.
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