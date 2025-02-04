Трамп переговорит с главным соперником на мировой арене в ближайшие сутки

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа. Об этом стало известно в эфире телеканала Fox News.
«Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — объявила пресс-секретарь.Левитт подчеркнула, что администрация не будет предвосхищать содержание предстоящего диалога.
Недавно выяснилось, что США вновь выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР. Решение связано с несогласием Вашингтона с политикой этих структур.
Ранее военный эксперт Брайан Берлетик отметил, что торговые меры Трампа в отношении Китая могут свидетельствовать о подготовке к эскалации конфликта. Сам Трамп объяснил введение пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики борьбой с нелегальной миграцией и наркотрафиком, отрицая идею развязывания торговой войны.
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