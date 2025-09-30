Штурмовавший Капитолий рогатый «Шаман» хочет отсудить у Трампа $40 трлн
Рогатый «Шаман», участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли подал иск к президенту США Дональду Трампу с требованием компенсации в размере $40 триллионов. В своём 26-страничном иске он называет себя истинным президентом Америки и предлагает напечатать золотую монету, которая поможет решить проблему суверенного долга страны.
«Шаман» обвиняет «элитную группу» в заговоре с целью нарушения Конституции США. Он выступает за создание «Новой конституционной республики», в которой единственными документами останутся Билль о правах и первоначальная Конституция, передаёт Telegram-канал SHOT.
Иск содержит множество спорных заявлений: Ченсли утверждает, что система центрального банка США неконституционна, правительство совершило государственную измену, а АНБ шпионило за ним во время подготовки «второй Декларации независимости». По его словам, все радиостанции связаны с разведслужбами, а сюжеты фильмов «Темный рыцарь» и «Аватар» якобы были украдены из его собственных произведений.
Он также заявляет, что АНБ выдавало себя за актрису Мишель Родригес – его «знаменитую любовь», а NASA предложило ему помощь в решении «потусторонних вопросов». По словам Ченсли, Трамп прислал ему электронное письмо 8 января 2021 года – после штурма Капитолия. Кроме того, он утверждает, что правительство изъяло у него более $100 тысяч в криптовалюте.
В своём иске Джейкоб Ченсли намерен поручить Федеральному резерву выпустить одноунцовую (28 граммов) золотую монету стоимостью $40 триллионов, которая, по его мнению, поможет ликвидировать государственный долг США.
