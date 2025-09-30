Штурмовавший Капитолий рогатый «Шаман» хочет отсудить у Трампа $40 трлн

30 сентября 2025, 21:16

Фото: iStock/Elisank79

Рогатый «Шаман», участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли подал иск к президенту США Дональду Трампу с требованием компенсации в размере $40 триллионов. В своём 26-страничном иске он называет себя истинным президентом Америки и предлагает напечатать золотую монету, которая поможет решить проблему суверенного долга страны.