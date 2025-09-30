В Пентагоне призвали США готовиться к войне: «Наши соперники уже объединились»
Кейн: США нужно готовиться к войне
Председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн предупредил о необходимости готовиться к войне. Трансляция его выступления доступна на YouTube.
На фоне беспрецедентного сбора высшего военного командования в Куантико, штате Вирджиния, Кейн выступил с серьёзным предупреждением: Америка должна быть готова к войне.
«Глобальный риск возрастает, наши соперники больше не объединяются – они уже объединились. И мы должны объединиться с равной решительностью. Даже если мы стремимся и ищем мир, мы должны быть готовы к войне», – отметил Кейн.Встреча, на которую без предварительного объяснения были срочно вызваны сотни высших офицеров с баз по всему миру, стала сигналом для нового этапа в военно-политической стратегии США.
Министр обороны Пит Хегсет, выступая на той же встрече, объявил о коренных изменениях в военной политике и кадровой политике армии. Он заявил о прекращении «войны с воинами» и намерении очистить вооружённые силы от «токсичного идеологического мусора».
«Больше никаких монахов идентичности, офисов DEI, мужиков в платьях*. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения или гендерных заблуждений. С этим дерьмом мы покончили», – жёстко отметил Хегсет.Министр обороны добавил, что ведомство прекращает назначение на должности с учётом «расы, гендерных квот или исторических первенств», чтобы вернуть армии «воинский дух» и повысить боеспособность.