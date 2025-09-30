В Пентагоне призвали США готовиться к войне: «Наши соперники уже объединились»

30 сентября 2025, 16:03

Кейн: США нужно готовиться к войне

Фото: iStock/icholakov

Председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн предупредил о необходимости готовиться к войне. Трансляция его выступления доступна на YouTube.





На фоне беспрецедентного сбора высшего военного командования в Куантико, штате Вирджиния, Кейн выступил с серьёзным предупреждением: Америка должна быть готова к войне.





«Глобальный риск возрастает, наши соперники больше не объединяются – они уже объединились. И мы должны объединиться с равной решительностью. Даже если мы стремимся и ищем мир, мы должны быть готовы к войне», – отметил Кейн.

«Больше никаких монахов идентичности, офисов DEI, мужиков в платьях*. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения или гендерных заблуждений. С этим дерьмом мы покончили», – жёстко отметил Хегсет.