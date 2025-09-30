Трамп раскрыл необычную деталь своей беседы с Путиным на Аляске

30 сентября 2025, 19:09

Трамп: Путин назвал США «самой горячей страной в мире»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями своей встречи с коллегой из России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Министерства войны страны.





Трамп заявил, что Путин согласился с тем, что США являются «самой горячей страной в мире».

«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — сказал он.