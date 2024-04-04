«Схватились за голову»: Россия развеяла миф о неуязвимости британского оружия

Фото: IStock/ bpawesome
Лондон оказался в непростой ситуации, потому что одно из достижений страны в сфере вооружения оказалось в руках российских военных, пишет китайское издание Sohu.
Ранее российские специалисты сняли на видео внутреннее устройство ракеты большой дальности Storm Shadow. Это стало «ударом» для Великобритании, неоднократно заявлявшей, что ее оружием неуязвимо.
В связи с тем, что устройство «секретного» оружия Storm Shadow опубликовано в Сети, ознакомиться с его «внутренностями» могут все желающие.
ВСУ начали активно применять снаряд Storm Shadow для ударов по позициям РФ с 2023 года. Сейчас российские специалисты проводят работу по изучению ракет.
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В связи с тем, что устройство «секретного» оружия Storm Shadow опубликовано в Сети, ознакомиться с его «внутренностями» могут все желающие.
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Алёна Самарева