Российские военные показали видео внутреннего устройства ракеты Storm Shadow

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Специалисты впервые опубликовали видео, на котором видно внутреннее устройство крылатой ракеты Storm Shadow, пишет РИА Новости.
Прежде собеседник издания РИА Новости рассказал, как танковые ракеты уничтожают бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова