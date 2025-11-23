Дочь настояла на строжайшем наказании для «мамы-чирлидерши» за растление детей
Жительницу штата Луизиана приговорили к 26 годам тюремного заключения за совершение сексуальных преступлений в отношении подростков. Об этом пишет журнал People.
О правонарушениях женщины стало известно летом 2024 года после обращений в полицию родителей нескольких пострадавших.
Согласно материалу, 44-летняя Лиэнн Яммарино, известная в своем городе как «мама-чирлидерша», систематически отправляла несовершеннолетним откровенные фотографии и видео через мессенджеры.
Она также вступила в половую связь с 15-летним подростком, совратив парня и перестав с ним в машине.
Дочь осужденной публично потребовала для матери максимального наказания, говоря в суде о тяжелых психологических травмах, которые та причинила ей и другим подросткам.
Помимо тюремного срока, суд обязал Яммарино пожизненно состоять на учете как сексуального преступника.