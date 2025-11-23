Дочь настояла на строжайшем наказании для «мамы-чирлидерши» за растление детей

23 ноября 2025, 04:29

People: «Маму-чирлидершу» из Луизианы осудили на 26 лет за растление подростков

Фото: iStock/mhodges

Жительницу штата Луизиана приговорили к 26 годам тюремного заключения за совершение сексуальных преступлений в отношении подростков. Об этом пишет журнал People.





О правонарушениях женщины стало известно летом 2024 года после обращений в полицию родителей нескольких пострадавших.



Согласно материалу, 44-летняя Лиэнн Яммарино, известная в своем городе как «мама-чирлидерша», систематически отправляла несовершеннолетним откровенные фотографии и видео через мессенджеры.



