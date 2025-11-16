В письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа

16 ноября 2025, 10:19

Newsweek: в переписке Эпштейна нашли упоминание о компромате на Трампа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

На президента США Дональда Трампа нашли компромат в обнародованной переписке скандального финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком. Об этом сообщает Newsweek.