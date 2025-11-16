В письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа
На президента США Дональда Трампа нашли компромат в обнародованной переписке скандального финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком. Об этом сообщает Newsweek.
По данным издания, в одном из писем говорится об американском лидере и некоем «Буббе» в непристойном контексте. Марк Эпштейн пояснил, что это прозвище, хоть им обычно называют 42-го президента США Билла Клинтона, в этом случае относится к другому человеку. Раскрывать подробности и значение переписки он отказался.
В ответ на это Трамп заявил в Truth Social, что демократы вновь пытаются подогреть интерес к истории с Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов. Он отметил, что «только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».
Ранее американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «находится в состоянии паники» из-за возможной публикации документов, связанных с Эпштейном.
