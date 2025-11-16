«Много сигналов»: Ушаков о переговорах России и США по Украине
Россия и США продолжают переговоры по украинскому урегулированию на основе пониманий, к которым пришли на саммите в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Соответствующее видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
По словам дипломата, Москва считает эти понимания «хорошим путем» к мирному решению конфликта. Он также отметил, что Киев знает о договоренностях, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, но выступает против них.
Помимо Украины, недовольство выражают некоторые европейские страны, которые, по мнению политика, «не хотят мирного урегулирования, а хотят продолжать конфликт». Он добавил, что поступает много сигналов, и из них «какие-то нравятся, какие-то — нет», но основой остаются соглашения, принятые на Аляске.
Ранее Ушаков ответил на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа.
Читайте также: