«Много сигналов»: Ушаков о переговорах России и США по Украине

16 ноября 2025, 19:07

Ушаков: Россия и США продолжают переговоры по Украине после Анкориджа

Фото: iStock/ronniechua

Россия и США продолжают переговоры по украинскому урегулированию на основе пониманий, к которым пришли на саммите в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Соответствующее видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.