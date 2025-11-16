В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

16 ноября 2025, 12:28

Ушаков: обсуждение встречи Путина и Трампа продолжается

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште временно отложена, но контакты сторон о ее проведении продолжаются. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.





Он отметил, что российские представители активно обсуждают с американскими коллегами урегулирование конфликта на Украине, и договоренности, достигнутые странами на саммите в Анкоридже, остаются в силе.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом ее на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал представитель Кремля.