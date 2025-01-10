«100 дней»: на Западе раскрыли подробности о возможной встрече Путина и Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным хочет решить вопрос безопасности в Европе за первые сто дней его правления. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он считает, что общая ситуация с безопасностью на европейском континенте выходит за рамки конфликта на Украине.
Он также предположил, что на предполагаемой встрече между Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться именно вопрос безопасности на европейском континенте.
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«Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Он также предположил, что на предполагаемой встрече между Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться именно вопрос безопасности на европейском континенте.
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Элина Позднякова