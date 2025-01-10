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«100 дней»: на Западе раскрыли подробности о возможной встрече Путина и Трампа

Меркурис: Трамп может решить с Путиным вопрос безопасности в Европе за 100 дней
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным хочет решить вопрос безопасности в Европе за первые сто дней его правления. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он считает, что общая ситуация с безопасностью на европейском континенте выходит за рамки конфликта на Украине.

«Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.



Он также предположил, что на предполагаемой встрече между Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться именно вопрос безопасности на европейском континенте.

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ВСУ взяли в плен мастера по выпечке пиццы — добровольца ВС РФ из Италии
10 января 2025, 14:39

Фото: iStock/Diy1

ВСУ пленили в районе Купянска гражданин Италии Джанни Ченни, который добровольно вступил в ряды ВС РФ, а до этого работал пиццайоло в ресторане «Анима» в Самаре. Об этом сообщает издание Today.it.
Предполагается, что Ченни попал в плен к ВСУ 7 или 8 января в районе Купянска во время разведывательной операции в тылу украинской армии. Однако официально информацию не подтверждали.

Сообщается, что итальянец добровольно вступил в ряды ВС РФ в ноябре 2024 года и вступил в бронетанковый полк. До этого он работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе и в Финляндии.

Итальянец родился 19 августа 1973 года. У него есть жена и двое детей.

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Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»
«Татар-информ»: боец ВС РФ спас 12 человек от дрона «Баба-яга» в зоне СВО
10 января 2025, 13:16

Фото: iStock/Dragon Claws

Российский боец в зоне СВО спас 12 человек от украинского дрона «Баба-яга», сообщает «Татар-информ». Военный водитель успел увезти машину в лесополосу, чем и спас пассажиров.
«Я их вез на передок после обучения. И на нас напал дрон — «Баба-яга». Я своевременно увидел стрельбу и заметил, что над нами висит дрон. Я включил заднюю передачу и заехал в лесополку, разгрузил машину, и все скрылись. Я бы сел и уехал, но, к сожалению, «Баба-яга» была уже над нами, я бы не успел. Я тоже скрылся в лесополке», — приводит «Татар-информ» слова бойца.
Беспилотник сбросил четыре боеприпаса — два на военных, два на УАЗ. Среди бойцов никто не пострадал, однако автомобиль сгорел.

Вскоре военным удалось укрыться в блиндажах соседнего полка. Спустя какое-то время за ними приехал новый автомобиль и успешно доставил их на передовую.
«За свой смелый поступок боец представлен к награде, но пока не распространяется об этом — боится сглазить», — пишет издание.
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ВС РФ держат под огневым контролем основные пути ВСУ к Часов Яру
Боец ВС РФ: основные пути ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем
10 января 2025, 13:11

Фото: iStock/zim286

Основные пути снабжения ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
«Под огневым контролем наших войск находятся основные пути логистики и подвоза к Часов Яру», — заявил российский боец.

При этом украинские боевики, находящиеся в городе, уже начали жаловаться на нехватку снарядов и живой силы.

«Чукча» также рассказал, что десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне предприятия. По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.

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При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске погиб человек
10 января 2025, 11:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

В пятницу, 10 января, ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе Светлодарск, погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск — есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ еще четыре мирных жителя были ранены. У них диагностированы ранения разной степени тяжести.

Кроме того, ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали.

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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по супермаркету в Донецке
10 января 2025, 11:30

Фото: iStock/lusia599

ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали. Кадры последствий публикует ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате вражеской атаки разрушен супермаркет «Молоко». Ударная волна также повредила остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий.

В СК сообщили, что погибли два человека, еще двое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома.

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Российские десантники зашли в цеха огнеупорного комбината в Часов Яре
10 января 2025, 10:48

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бойцы российской армии вытеснили подразделения ВСУ из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
По его словам, десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне комбината.

«Заняв плацдармы на обоих направлениях и успешно наступая с них, нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех», — рассказал российский боец.

По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.

Так, «Чукча» отметил, что начало 2025 года стало для украинских военных неудачным в микрорайоне «Северный». Штурмовики отряда «Русь» 88-й РДБр «Эспаньола» при поддержке снайперов и бойцов 200-й мотострелковой бригады вытеснили вражеские подразделения уже с большей части территории района, а также захватили 4-й цех Часовоярского комбината.

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#сво
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#ростов
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Обстановка в Дзержинске: ВС РФ давят последние очаги сопротивления ВСУ
Кимаковский: ВС РФ почти зачистили от ВСУ Дзержинск
10 января 2025, 10:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России практически зачистила от присутствия ВСУ Дзержинск (Торецк) в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
По словам Кимаковского, он встретил Новый год в Дзержинске на позициях российских бойцов и лично видел наступление бойцов ВС РФ.

«Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.

Он уточнил, что очаги сопротивления ВСУ очень маленькие. Они сосредоточены в частных домах в районе шахты.

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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены два человека
10 января 2025, 10:00

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские боевики нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома. По предварительной информации, ранены как минимум трое мирных жителей.




Согласно информации агентства, ВСУ применили РСЗО HIMARS.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Бойцы ВС РФ могут освободить Суджу уже в январе
Дандыкин: ВС РФ могут взять под контроль Суджу уже в январе
10 января 2025, 09:45

Фото: iStock/zim286

Бойцы ВС РФ могут победить в боях за Суджу (город в Курской области — прим. ред.) уже в январе, спрогнозировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ожидаются жестокие бои на этом направлении.
По словам эксперта, освобождение города позволит российским военным отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с Life.ru Дандыкин подчеркнул, что через Суджу идут все коммуникации в Курчатов, Курск, Сумскую область.

Военный эксперт добавил, что уже сейчас группы украинских военных сдаются в плен.

Ранее жители Ростовской области рассказали о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, которые имеются в распоряжении врио главы региона Слюсаря, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку, осуществлённую с помощью 16 беспилотников.

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