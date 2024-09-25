Фото: istock/Serhii Sobolevskyi
24 сентября 2024 года посольство России в Швейцарии выразило возмущение решением швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР актом геноцида.
В заявлении дипмиссии подчеркивается, что Москва восприняла это решение с «искренним недоумением и возмущением».
Российские дипломаты назвали такое признание попыткой манипулировать историей в рамках гибридной войны Запада против России. Они указали, что утверждения о якобы целенаправленном уничтожении украинского народа советским руководством являются «лживыми тезисами», которые используют ультранационалистические круги для демонизации России.
Особое возмущение вызвало то, что это решение было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, сыгравшего важную роль в освобождении страны и закреплении ее нейтрального статуса. В посольстве также добавили, что любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом не соответствует историческим фактам.
Читайте также:
Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией
Президент Сербии Александр Вучич: мир на грани ядерной катастрофы
Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США
Российские дипломаты назвали такое признание попыткой манипулировать историей в рамках гибридной войны Запада против России. Они указали, что утверждения о якобы целенаправленном уничтожении украинского народа советским руководством являются «лживыми тезисами», которые используют ультранационалистические круги для демонизации России.
Особое возмущение вызвало то, что это решение было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, сыгравшего важную роль в освобождении страны и закреплении ее нейтрального статуса. В посольстве также добавили, что любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом не соответствует историческим фактам.
Читайте также:
Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией
Президент Сербии Александр Вучич: мир на грани ядерной катастрофы
Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США
Елена Перлова