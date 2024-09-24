Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией

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Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.
Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости. Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.
Ранее сообщалось, что во время своей речи Байден решил пошутить, что выглядит на 40 лет, хоть и является старейшим президентом в истории США.
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