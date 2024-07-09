Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ

В среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе. Это связано с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках объявленной им «миссии мира».