Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ

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Власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации. В этот перечень попали РИА Новости, «Известия, «Российская газета и портал Voice of Europe.
В заявлении, опубликованном на официальном портале швейцарского правительства, указано, что министерство экономики, образования и науки альпийской республики ввело запрет на рекламу четырёх указанных СМИ в связи с «пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России».
При этом отмечается, что, в отличие от Евросоюза, Швейцария не вводит запрета на вещание указанных СМИ, ограничения касаются только их рекламы, передаёт RT.
Ранее появилась информация, что правительство в Берне внесло в антироссийский санкционный список ещё 69 физических лиц и 86 организаций.
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При этом отмечается, что, в отличие от Евросоюза, Швейцария не вводит запрета на вещание указанных СМИ, ограничения касаются только их рекламы, передаёт RT.
Ранее появилась информация, что правительство в Берне внесло в антироссийский санкционный список ещё 69 физических лиц и 86 организаций.
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Александр Бойцов