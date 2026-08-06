Швейцарию обвинили в абсурдных попытках демонизировать Россию
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин обвинил официальный Берн в намеренной демонизации РФ и в безусловной поддержке киевского режима. Об этом дипломат сообщил в беседе с «Известиями».
По словам Гармонина, швейцарские власти продолжают строго прокиевский внешнеполитический курс, стремятся к сближению с НАТО и Евросоюзом, в том числе в военной сфере, и исправно копируют все санкционные нововведения Брюсселя. Более того, с 2022 года Берн по своей инициативе свёл двусторонние отношения с Россией к минимуму — от политического диалога до культурных обменов, и с тех пор в ситуации не было принципиальных изменений.
Гармонин подчеркнул, что посольство поддерживает регулярные контакты со швейцарскими властями, однако признаков готовности восстанавливать прежний объём взаимодействия Берн пока не проявляет. В материале «Известий» уточняется, что тенденции абсурдных попыток демонизировать Россию могут быть связаны со стремлением властей добиться постепенного отказа от нейтралитета на практике.
Читайте также: