Швейцарский банк Credit Suisse обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

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Швейцарский банк Credit Suisse обвинили в сокрытии более тесных, чем было принято считать, связей с нацистами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на документы их ранее закрытых архивов.
Отмечается, что банк засекретил часть сведений о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. Однако в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски приступил к собственному расследованию о связях банка с нацистами, но потерпел неудачу, поскольку Credit Suisse отстранил его от расследования.
Позднее Бафорски позволили продолжить работу. Во время расследования он впервые обнаружил документы десятков физических и юридических лиц, которые связаны с нацистскими зверствами. В частности, предварительный поиск из 99 известных нацистов и их партнёров дал 13 совпадений имён. В настоящее время расследование продолжается.
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