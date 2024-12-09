«Кладбища растут»: депутат Рады раскритиковала мобилизацию на Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto
Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале «ЛАНА ТУТ!» выразила обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в Украине и ростом количества погибших. Она отметила, что кладбища в стране продолжают расширяться, а в одном из сел Украины из 98 мобилизованных людей живы остались только двое.
«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет», — отметила депутат.Скороход также указала на проблему коррупции, связанной с заработками на военных действиях, и предположила, что корень проблемы может быть именно в этом, а не в необходимости увеличивать мобилизацию.
К тому же, по мнению Скороход, скоро не останется людей, которых можно посылать на фронт. А видеть гибель молодых еще тяжелее, чем взрослых.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы. Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также:
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео
Нацистский преступник Бандера — новый герой украинских детских комиксов
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
Мария Моисеева