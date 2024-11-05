На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине

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Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По его словам, кладбища на Украине увеличились в 12 раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды. Согласно информации Боуза, на данный момент водоемы загрязнены уже в 16 регионах.
Ранее сообщалось, что под Краматорском в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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