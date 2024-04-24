Швеция готовится к войне из-за конфликта на Украине

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Швеция готовится к войне из-за украинского конфликта и готовит к защите свою критическую инфраструктуру. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Журналисты издания обратили внимание на законсервированную электростанцию Uniper SE недалеко от пролива Эресунн. Изначально её планировали демонтировать и продать за границу. Но сейчас планы резко изменились, и рассматривается возможность возобновления производства электроэнергии.
Главком ВС Швеции Микаэль Байден заявил, что огромную роль для армии в настоящее время играет поддержка со стороны гражданской обороны. Также он добавил, что предстоит масштабная работа.
Отмечается, что власти Швеции опасаются возможных ударов по объектам критической инфраструктуры. В связи с этим они формируют дополнительную систему электроснабжения, уделяя этому аспекту больше внимания, чем укреплению армии.
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Главком ВС Швеции Микаэль Байден заявил, что огромную роль для армии в настоящее время играет поддержка со стороны гражданской обороны. Также он добавил, что предстоит масштабная работа.
Отмечается, что власти Швеции опасаются возможных ударов по объектам критической инфраструктуры. В связи с этим они формируют дополнительную систему электроснабжения, уделяя этому аспекту больше внимания, чем укреплению армии.
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Анастасия Чинкова