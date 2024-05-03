Швеция не видит необходимости в международном расследовании ЧП на «Северных потоках»

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В МИД Швеции заявили, что не видят необходимости в проведении международного расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что страна призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке».
Шведские власти на национальном уровне провели расследование инцидентов. Оно опиралось на принципы независимости, беспристрастности и верховенства закона. Также в стране реализуются иные расследования, касающиеся данного вопроса. В связи с этим, в международном расследовании нет необходимости, поскольку его результаты ничего не дадут, подчеркнули в шведском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. О целенаправленной диверсии тогда говорили власти Германии, Дании и Швеции.
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Шведские власти на национальном уровне провели расследование инцидентов. Оно опиралось на принципы независимости, беспристрастности и верховенства закона. Также в стране реализуются иные расследования, касающиеся данного вопроса. В связи с этим, в международном расследовании нет необходимости, поскольку его результаты ничего не дадут, подчеркнули в шведском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. О целенаправленной диверсии тогда говорили власти Германии, Дании и Швеции.
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Анастасия Чинкова