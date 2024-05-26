Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ ударять по России западным оружием

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Hallandsposten ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Россию западным оружием.
По его словам, Киев имеет право защищаться путем боевых действий, направленных против «территории противника», до тех пор, пока он соблюдает законам о ведении военных конфликтов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стране трудно защищаться, потому что Киев не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.
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«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», – заявил глава министерства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стране трудно защищаться, потому что Киев не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.
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Александр Климов