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Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ ударять по России западным оружием

Глава Минобороны Швеции: ВСУ имеют право наносить удары по РФ западным оружием
26 мая 2024, 23:25
Фото: iStock/mikdam

Фото: iStock/mikdam

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Hallandsposten ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Россию западным оружием.
По его словам, Киев имеет право защищаться путем боевых действий, направленных против «территории противника», до тех пор, пока он соблюдает законам о ведении военных конфликтов.

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», – заявил глава министерства.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стране трудно защищаться, потому что Киев не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.

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Зеленский раскрыл место самых тяжелых боев
Зеленский: самые тяжелые бои проходит на покровском направлении
26 мая 2024, 23:34

Наиболее тяжелые бои в зоне специальной военной операции (СВО) идут на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова цитирует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
По его словам, самые тяжелые бои идут у села Покровское. Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.

Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – отметили в ведомстве.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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#днр
#харьковская область
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Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО
Премьер Эстонии обвинила Россию в том, что она помешала ей стать генсеком НАТО
26 мая 2024, 23:02

Фото: valitsus.ee

Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва внесла ее в список разыскиваемых, чтобы подать европейцам сигнал о том, что Каллас является антироссийским провокатором, передает Sputnik.
Как подчеркнула эстонский премьер, Европа располагает силами, которые учитывают подобные ситуации.

«Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», – заявила Каллас.

Ранее правительство Эстонии заявило о возможности отправки военных на Украину для выполнения «задач в тылу».

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#эстония
#нато
#россия
#розыск
#европа
#премьер-министр
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Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
26 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/Birute

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа уверенно лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 84,96 процента голосов, как сообщила Главная избирательная комиссия после подсчета данных с почти половины избирательных участков.
Его соперница, премьер-министр Ингрида Шимоните, получила 15,04 процента.

По состоянию на 21:00 обработаны результаты с 867 из 1895 участков. В 58 из 60 избирательных округов лидирует Науседа.

Явка во втором туре составила 49,61 процента. Право голоса на этих выборах имели 2,39 миллиона граждан. Президент избирается сроком на пять лет.

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#нато
#литва
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Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
26 мая 2024, 20:37

Фото: сайт Кремля

Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон прибыл с первым за 24 года официальным визитом французского президента в Германию. На встрече с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул, что текущие вызовы, включая конфликт на Украине, требуют усиленного сотрудничества между Францией и Германией для подготовки к будущему.

«Мы сделали значительный шаг с начала конфликта на Украине, но нужно идти дальше. Необходимо до конца поддерживать Украину в её сопротивлении, снабжать её оружием, обучать и оказывать всестороннюю поддержку, а также быть готовыми к любому сценарию для обеспечения долгосрочного мира в рамках международного права», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Штайнмайером.
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#права
#конфликт
#макрон
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На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ
26 мая 2024, 19:58

Фото: istockphoto/AntonMatveev

ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями из-за помех, создаваемых российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для системы Starlink, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Соединенные Штаты, конечно, попытаются найти способы обойти эти помехи, но если русские продолжат удерживать лидерство в этом направлении, что вполне вероятно, учитывая их мастерство в данной области, это станет катастрофой для Украины», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что российские войска начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренными методами. Он обратил внимание, что российские РЭБ смогли нарушить работу Starlink во время наступления на Харьковском направлении.

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#сша
#всу
#рф
#маск
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МИД РФ сопереживает Армении из-за накрывшего страну наводнения
Захарова: Россия искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения
26 мая 2024, 19:11

Фото: iStock/shipov

Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян.
«Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», — приводят слова официального представителя иностранного ведомства Марии Захаровой на сайте МИД.

Захарова также подчеркнула, что Россия сопереживает армянскому народу из-за накрывшего страну стихийного бедствия. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 26 мая в МВД Армении сообщили, что река Дебед, протекающая на севере страны, вышла из берегов. Тогда было известно об одном погибшем.

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#наводнение
#армения
#мид рф
#мария захарова
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Президент РФ Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом
Кремль: Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом
26 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/shipov

Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. Российского лидера лично встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщается на сайте Кремля. Коллеги обсудят текущие отношения между государствами и их дальнейшие перспективы, включая стратегическое партнерство и союзничество.
Кроме того, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Президенты Путин и Мирзиёев станут непосредственными участниками первого заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. По итогам визита предполагается подписание внушительного пакета двусторонних документов.

До этого сообщалось, что Россия и Узбекистан ведут работу над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна.

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Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Оппозиционер Меликян: архиепископ Галстанян выдвинут на пост премьера Армении
26 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/irgit

Оппозиционная группа «Тавуш во имя родины» выдвинула архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщил один из лидеров движения Гурген Меликян, согласно данным ТАСС.
«Мы провели встречи с представителями различных сфер, политических партий и общественных организаций. Большинство собеседников сошлись во мнении, что Галстанян должен стать кандидатом на должность премьер-министра», — заявил он.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, на фоне протестов, организованных движением «Тавуш во имя родины», заявил, что Армянская апостольская церковь с давних времен Византии является «агентом влияния».

За день до этого председатель парламента Армении Ален Симонян высказался о необходимости пересмотра налогообложения церкви в стране, на фоне протестов в Ереване, возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном.

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В Британии заявили о постепенном развале французской колониальной империи
Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части
26 мая 2024, 17:18

Фото: iStock/SimonLukas

Разруха и тяжёлое положение французских заморских департаментов свидетельствуют о постепенном крушении французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Spectator Джонатан Миллер.
Так журналист прокомментировал недавнее путешествие французского президента в заморский департамент Майотта в Индийском океане и Новую Каледонию, особый административно-территориальный регион в Тихом океане.

«На этой неделе президент Франции снова посетил острова (архипелаг Майотта), стремясь исполнить роль императора. Однако его империя разваливается на глазах», — отметил Миллер.
По мнению журналиста, даже «вечно оптимистичный» Макрон не может игнорировать катастрофическую ситуацию на Майотте, где бушуют беспорядки и царит преступность. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Новая Каледония находится на грани гражданской войны.

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