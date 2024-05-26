Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ ударять по России западным оружием

Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. Российского лидера лично встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщается на сайте Кремля. Коллеги обсудят текущие отношения между государствами и их дальнейшие перспективы, включая стратегическое партнерство и союзничество.