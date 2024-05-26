Фото: iStock/Olena_Z
Украинцы недостаточно осведомлены о процессе мобилизации, об этом американскому телеканалу CNN сообщили украинские военные.
По словам Ярослава Галаса из 128 -й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ, мобилизация «пугает людей», потому что они не знают, что происходит в боевых бригадах. Собеседник телеканала добавил, что многие украинцы обеспокоены тем, что вскоре после призыва они сразу отправятся на фронт. Однако Галлас подчеркнул, что это неправда.
Кроме того, командующий украинской армией на условиях анонимности заявил, что некоторые военнослужащие не прошли достаточной специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих специалистов». В то же время Галас выразил мнение, что мобилизация необходима на фоне продолжающихся боевых действий.
Ранее стало известно, что украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они сбегают в Молдавию через транзитную зону на трассе Одесса-Рени.
Читайте также:
Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Российские бойцы спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов
Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче
Кроме того, командующий украинской армией на условиях анонимности заявил, что некоторые военнослужащие не прошли достаточной специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих специалистов». В то же время Галас выразил мнение, что мобилизация необходима на фоне продолжающихся боевых действий.
Ранее стало известно, что украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они сбегают в Молдавию через транзитную зону на трассе Одесса-Рени.
Читайте также:
Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Российские бойцы спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов
Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче
Александр Климов