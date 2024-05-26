Гладков сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что у двоих мужчин черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Женщина также была ранена, у нее осколочные ранения нижней левой конечности.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что действующая ПВО уничтожила в Белгородской области противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
Читайте также:
Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области
В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов
Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области
«Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», – написал Гладков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что действующая ПВО уничтожила в Белгородской области противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
Читайте также:
Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области
В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов
Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области
Александр Климов