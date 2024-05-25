ВСУ обстреляли посёлок под Белгородом, есть погибшие

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev
Украинские войска обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённый пункт был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В результате ударов два человека погибли от множественных осколочных ранений. Ещё 10 человек пострадали. Среди них есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения. Все они доставлены в больницы Белгорода.
Также один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Пожарные ликвидируют возгорания.
Ещё в 21 частном доме выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.
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В результате ударов два человека погибли от множественных осколочных ранений. Ещё 10 человек пострадали. Среди них есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения. Все они доставлены в больницы Белгорода.
Также один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Пожарные ликвидируют возгорания.
Ещё в 21 частном доме выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.
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Анастасия Чинкова