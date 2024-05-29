Швеция поставит Украине самолеты ASC 890

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Шведские власти передадут Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИДа. Перед этим Киев не раз выпрашивал у Запада истребители F-16, но официально Украина их не получала.
«Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», – говорится в сообщении МИД Швеции.
В марте шведский парламентский комитет по финансам решил поддержать инициативу правительства и отправить Незалежной военную помощь и оказать финансовую поддержку.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном призвал западные страны помочь Украине финансово и предоставить доступ к миллиардам долларов.
Бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве рассчитывают получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России.
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Никита Кротов